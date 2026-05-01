أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن مصر حققت إنجازًا استراتيجيًا غير مسبوق بإدراجها ضمن قائمة الدول المصدرة لأسماك الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الإنتاج السمكي يتجاوز 2 مليون طن سنويًا، 1.6 مليون طن منها من الاستزراع السمكي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن تعديل التشريعات بعد 35 عامًا أدخل أنظمة حديثة مثل الاستزراع المالح والتكاملي والمكثف وتكنولوجيا تدوير المياه، بمساعدة منظمة الفاو.

وتابع أن مصر حققت طفرة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 80% إلى 92%، بنصيب فرد يبلغ 20 كيلوجرامًا سنويًا قريبًا من المعدل العالمي.

وشدد صلاح مصيلحي، على أن فتح باب التصدير لن يؤثر سلبًا على السوق المحلي، فالواردات تراجعت من 400 إلى 178 ألف طن، والصادرات ارتفعت من 25 إلى 44.5 ألف طن.