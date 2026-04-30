روت الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي، مواقف عاشتها في حياتها مع زوجها الراحل الفنان القدير حسن يوسف.

ونشرت شمس، صورا نادرة لزوجها الراحل، عبرحسابها على فيسبوك، وعلقت: "مساء الخيرات على كل قلب نقي وروح شفافة وعقل لم تلوثه مداخل شياطين الإنس والجن، كالعادة عندما تقع بعض الصور في يدي ما شاء الله والله أكبر ذكرياتي تقزف لذاكرتي".

شمس البارودي تروي تفاصيل حملها لابنها محمود حسن يوسف

وتابعت: "أحداث مليئة بنقاء السريرة الذي كنا نعيشه في زمن فعلا لم تلوثه نفوس البعض من البشر، أتذكر حملي في ابني الغالي محمود بعد أربع سنوات من إنجابي لبنوتي ناريمان وبعد معانات حملي فيه وتشريفه نور عنيا لدنيانا حفظه الله ورعاه وصرف عنه عيون الحاسدين كان قمر حبيبي قبل ما بقول (يخنشر) بيقلبوا رجالة أوي شكلا وموضوعا، أثناء ذلك كنا أنا وشقيقاتي علاقتنا وطيدة ومازالت بفضل الله وتقارب أزواجنا مع بعضهم البعض كنا حريصين نحن السيدات ألا نتحدث بسوء عن ازواجنا كل منا تذكر كل محاسنه ونتغافل عن أي مساوء إن وجدت فجعلنا ازواجنا يتقاربون معا، كما نتقارب نحن الشقيقات وكان حبيبي زوج الكبيرة الهو أنا دائم التواصل مع أزواج شقيقاتي يفاجئني النهاردة عازمكم على الحسين أو النهاردة هنطلع فايد أو يلا بينا على إسكندرية نقضي الويك أند أجازة الأسبوع حبيبي ياحسن دنميكى الحركه روحي".

شمس البارودي تروي ما حدث في ليلة زواج شقيقتها

واستكملت: "جت هنوا احدى شقيقاتي المخطوبة هتتجوز وحجزوا في أوتيل شبرد قريب من سكنا أبلغها المكياج واللبس عندي يا هنوا أنا تقريبا اخواتي كلهم أنا اللي عملت لهم مكياج الفرح بأشيائي، ولا أنسى فرحة وحلاوة نزولها من عندي والزغاريد وجمالها، طيب مين هيغني في الفرح ومين اللي هتزف العروسة وقع اختيارهم على المطرب العذبي لأن أغانيه حلوة أوي للعروسين، والراقصة الجميلة سهير زكي، اتأجل الفرح عدة مرات للتجهيزات وللانتهاء من فستان العروسة، أتذكر كان من عادات أهل العريس والعروسة يحدفوا (البدرة) مبالغ مالية صغيرة أثناء الزفة تتحدف على العروسين الحضور من أطفال وشباب الفرح يلم (البدره) دي تذكار عندهم غير علب البونبون والشيكولاتة الكريستال تتفرق على الكبار وفيها ورقة صغيرة بإسم العروسين".

وأوضحت: "جهزنا وكله تمام وفي آخر وقت سافر حبيبي لعمل مسلسل في دبي كان متفق عليه وحدد سفره بعد الفرح لكنه لم يستطع حبيبي الحضور لتأخير الفرح عدة مرات ولكنه أوصى خالي صلاح عليا، متسبهاش يا أبو الصلح أمانة في رقبتك يوم الهيصة دي، رد شموسة ما أنت عارف يا أبو علي غلاوتها عند أفراد عائلتنا كلها، سافر حبيبي وروحي فهو حريص على تحصيل معاشانا وحياتنا في رغد كل طلباتنا مجابة لذا يعمل أبو العيال علشان يكفي حبيبتوا وعيالها ناريمان ومحمود وطول الفرح حرص خالي صلاح على مصاحبتي وإدخال السرور على قلبي، لعلمه أني مفتقده وجود حبيبي معي، قامت العروسة الجميلة ترقص مع عريسها، رقصة سلوا ناعمة فالس خفيف مش زي بتاع الأيام دي".

وتابعت: "راح خالي طلبني للرقص وأنا قاعدة مع ماما وبابا ومعايا محمود وناريمان ملبساها أبيض في أبيض هى وبنات العيلة الصغيرين قعدين حوالين العروسة الجميلة، محمود كل ستات وبنات العيلة بيتصوروا معاه من جماله وخفة دمه وهو بيترقص ويتمايل على أنغام الموسيقى حتى الجميلة سهير زكي شالته ورقصت بيه، المهم خدني خالي لفة برقصة الفالس وأنا فطسانة ضحك وهو بيكلم المصور صور يا أستاذ علشان نطمن عم حسن أنا اللي برقصها أهو وممنوع الاقتراب، حبيبي يا خالي صلاح إحنا كشقيقات حبنا لأزواجنا تعدى حبنا لبعضنا والأهل ولذلك استمرت زيجاتنا نحن الستة ما شاء الله لأننا عمرنا ما وقفنا وقفة تحدي أو نديه للدفاع عن أهلنا أمام أزواجنا أو ضدهم كان كل ما يهمنا نكبر ازواجنا في أعين والدينا ونكبرهم في أعين كل ما يتعامل معنا".

وأوضحت: "لذلك أيضا كل الأهل احبوا ازواجنا لأنهم رأوا مكانتهم في قلوبنا وأذكر في إحدى تجمعاتنا ما شاء الله الكثيرة عزمتنا ناهد أختنا في شقتها اللي خدتها بعد رجوعهم من الكويت.. ده قبل بناء فيلا الشروق كان عمو قاسم طعيمة والد نصر زوج هناء أختي موجود وزعق معايا! انتي قاصة شعرك ليه؟ حد عندوا شعر زي شعرك يقصه؟! طبعا بيقولي ويرمي الكلام برضوا على زوجة ابنه نصر لأن هنوا شعرها ما شاء الله فظيع أشقر وسايح ونايح وطويل حبيبتي يا هنوا تحت الحجاب دلوقتي الحمد لله مثلي تماما وكان أخي محمد تيسير مخلف ابنه هشام كنا فرحانين أوي بهشام في حملت أنا هشام في الصورة أصل أخويا ده ديك البرابر بتاعنا إحنا هو الراجل على ست ستات فخلفته تفرحنا طبعا قبل ما يجيب هنوده بنوتة الجميلة".

وأختتمت: "خلاصة القول اعرفوا قيمة أزواجكم اللي معاكم وكبروهم بالكلام عنهم مع أهليكم فحق الرجل على زوجته كثير وكما أوصى الرجل بالمرأة أوصاها هى أيضا به فكوني له أمه يكن لك عبدا.. رحمات ربي على من كانوا السكن والمودة والرحمة والحب والعشق، لأننا هيأنا لهم ذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

اقرأ أيضا:

رمضان والسيلاوي وأمير عيد.. أزمات دينية وحركات غير لائقة أشعلت الجدل

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند