الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

قرار مفاجئ من معتمد جمال قبل القمة الـ132.. ما هو؟

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 01/05/2026

معتمد جمال

كشف الإعلامي جمال الغندور عن حالة من السرية الشديدة فرضها معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، داخل معسكر الفريق استعداداً لمواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي.

لماذا حجب معتمد جمال التشكيل عن اللاعبين؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني قرر عدم الإعلان عن التشكيل الأساسي أو إجراء تقسيمات واضحة خلال المران الأخير، بهدف منع تسريب أي معلومات تصل إلى المنافس والعمل على إرباك حساباته الفنية قبل اللقاء.

وأضاف أن معتمد جمال أبلغ لاعبيه بأن التشكيل النهائي سيتم الكشف عنه خلال المحاضرة الفنية التي تسبق انطلاق المباراة مباشرة وذلك من أجل الحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق ومنح الزمالك أفضلية تكتيكية في المواجهة.

موعد مباراة القمة

ويلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي بنظيره الزمالك غداً الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

إقرأ أيضاً:

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب

اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال مباراة القمة

10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع
نشرة التوك شو| تطور مفاجئ في قضية ضياء العوضي.. ومنحة للعمالة غير المنتظمة
نشرة التوك شو| تطور مفاجئ في قضية ضياء العوضي.. ومنحة للعمالة غير المنتظمة
"بجوار الأهرامات".. زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها صوراً جديدة
"بجوار الأهرامات".. زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها صوراً جديدة
كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)