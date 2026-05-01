كشف الإعلامي جمال الغندور عن حالة من السرية الشديدة فرضها معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، داخل معسكر الفريق استعداداً لمواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي.

لماذا حجب معتمد جمال التشكيل عن اللاعبين؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني قرر عدم الإعلان عن التشكيل الأساسي أو إجراء تقسيمات واضحة خلال المران الأخير، بهدف منع تسريب أي معلومات تصل إلى المنافس والعمل على إرباك حساباته الفنية قبل اللقاء.

وأضاف أن معتمد جمال أبلغ لاعبيه بأن التشكيل النهائي سيتم الكشف عنه خلال المحاضرة الفنية التي تسبق انطلاق المباراة مباشرة وذلك من أجل الحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق ومنح الزمالك أفضلية تكتيكية في المواجهة.

موعد مباراة القمة

ويلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي بنظيره الزمالك غداً الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب

اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح