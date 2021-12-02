كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال شهر ديسمبر بالكامل.

وقالت الأرصاد، في تنبؤ جوي لمدة شهر كامل، إنه من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر في الفترة من 2016 حتى 2020 ومقارنتها بالتنبؤ الجوي خلال شهر ديسمبر 2021، اتضح الآتي:

1- ممن المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درحات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

2- تشير خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

3- يمتد أحيانا منخفض السودان الموسمي ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال النصف الأول من الشهر.

4- من المتوقع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وخاصة درجات الحرارة الصغرى أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر ليكون الطقس باردا ليلا.

5- يتوقع أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد.

6- من المتوقع أيضا أن يكون معدل سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية أعلى من المعدلات الطبيعية حيث إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

7- تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.