حكم دولي سابق يفجر مفاجآت عن أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 15/01/2026

محمود البنا (2)

فجر محمود البنا الحكم الدولي السابق، مفاجآت جديدة حول إدارة التحكيم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشدد البنا في تصريحات تلفزيونية على أن بعض الحكام الذين ارتكبوا أخطاء واضحة في المباريات السابقة حصلوا على فرص جديدة لإدارة مباريات مهمة، بما في ذلك لقاء مصر والسنغال، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تقييمهم وإعادة تعيينهم.

وأشار البنا إلى أن حكم المباراة كان محجوباً عنه مجال الرؤية لحظة تسجيل هدف السنغال، وأن بعض اللقطات المهمة لم تراجع بشكل صحيح عبر تقنية الفيديو، مثل حالة لمسة اليد المحتملة على ساديو ماني وتدخل كوليبالي على عمر مرموش، وهو ما كان يمكن أن يؤثر على نتيجة المباراة.

واختتم البنا تصريحاته بالتأكيد على أن الأخطاء التحكيمية لم تقتصر على الحوادث الفردية، بل تعكس ثغرات أوسع في منظومة إدارة المباريات داخل البطولة، مما تضع هذه الحالات علامات استفهام كبيرة حول مبدأ العدالة داخل كأس الأمم الأفريقية.

