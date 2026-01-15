كيف إحتفلت جماهير السنغال بالفوز على مصر (صور)
كتب : محمد عبد الهادي
عمت الفرحة في شوارع السنغال بالساعات الماضية، عقب تحقيق الفوز على منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والتأهل للمباراة النهائية.
ونشر حساب "فوت ميركاتو"، عبر منصة إكس، فيديوهات لجماهير منتخب السنغال خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها.
وظهرت الجماهير في الشوارع وهي تحتفل بالأعلام والدراجات النارية، فرحًا بتأهل السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية.