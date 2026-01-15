كيف إحتفلت جماهير السنغال بالفوز على مصر (صور)

إشارة مثيرة للجدل..هجوم قوي من مروان عطية ضد حكم مباراة مصر والسنغال

موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

عمت الفرحة في شوارع السنغال بالساعات الماضية، عقب تحقيق الفوز على منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والتأهل للمباراة النهائية.

ونشر حساب "فوت ميركاتو"، عبر منصة إكس، فيديوهات لجماهير منتخب السنغال خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها.

وظهرت الجماهير في الشوارع وهي تحتفل بالأعلام والدراجات النارية، فرحًا بتأهل السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية.