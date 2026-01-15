مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

كيف إحتفلت جماهير السنغال بالفوز على مصر (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

02:57 ص 15/01/2026
عمت الفرحة في شوارع السنغال بالساعات الماضية، عقب تحقيق الفوز على منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والتأهل للمباراة النهائية.

ونشر حساب "فوت ميركاتو"، عبر منصة إكس، فيديوهات لجماهير منتخب السنغال خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها.

وظهرت الجماهير في الشوارع وهي تحتفل بالأعلام والدراجات النارية، فرحًا بتأهل السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

احتفال جمهور السنغال جمهور السنغال منتخب مصر مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)
تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)
بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

