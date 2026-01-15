مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

02:54 ص 15/01/2026
  • عرض 23 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    منتخب مصر (6) (1)
    منتخب مصر (11) (1)
    منتخب مصر (9) (2)
    منتخب مصر (8) (2)
    منتخب مصر (13) (1)
    منتخب مصر (9) (1) (1)
    إصابة كوليبالي في مباراة مصر والسنغال
    منتخب مصر (7) (1)
    منتخب مصر (8) (1) (1)
    منتخب مصر (15) (1)
    منتخب مصر (18) (1)
    منتخب مصر (14) (1)
    منتخب مصر (10) (1)
    منتخب مصر (12) (1)
    منتخب مصر (17) (1)

يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري يوم السبت الموافق 17 يناير، ضمن مواجهات تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على الأراضي المغربية.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة أمام نظيره السنغالي بنتيجة هدف دون مقابل، في الدور نصف النهائي من البطولة، ليخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

في المقابل، ودع المنتخب النيجيري البطولة عقب خسارته أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع منتخب مصر في مواجهة تحديد المركز الثالث

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا منتخب مصر مباراة مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية

