تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)

يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري يوم السبت الموافق 17 يناير، ضمن مواجهات تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على الأراضي المغربية.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة أمام نظيره السنغالي بنتيجة هدف دون مقابل، في الدور نصف النهائي من البطولة، ليخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

في المقابل، ودع المنتخب النيجيري البطولة عقب خسارته أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع منتخب مصر في مواجهة تحديد المركز الثالث