للمزارعين.. نصائح تحمي بها محصولك من مخاطر التقلبات الجوية

​كتب- أحمد مسعد:

تشهد مصر موجة من التقلبات الجوية التي قد تؤثر على بعد القطاعات ومنها الزراعة.

وفي هذا الإطار وجهت وزارة الزراعة عددًا من النصائح لحماية المحاصيل من أثار التقلبات الجوية التي يجب اتباعها.

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقدم جداول توضح عدد ساعات البرودة للمحاصيل، ونشرات إرشادية خاصة بمشكلات الصقيع وكيفية تفادي تلك المخاطر، وعمل نشرة دورية بموعد زراعة كل محصول.

وشدد فهيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، السبت، على ضرورة وضع 5 لترات من حمض "الفوسفوريك" بنسبة تركيز 80% للفدان الواحد، مع أول ري للمحصول، بالإضافة إلى زيادة عنصر "البوتاسيوم" للحماية بواقع 8 كيلو جرامات للفدان الواحد، لحماية النباتات.

وأضاف رئيس المركز، أنه يجب استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين مع الخلط مع مركب سيتوكينين 35 إلى 50 سم للفدان.

كما أشار إلى أن أكثر المناطق تضرراً بالدلتا نظرًا لاحتفاظها بكميات المياه على عكس الأراضي الصحراوية، وهناك محاصيل في بداية الموسم أي مراحل حرجة في نموها فلم تستطع تحمل المياه الغزيرة مثل البطاطس الصيفي، والبطيخ والكنتالوب والفلفل والطماطم والفاصوليا الصيفي، مضيفًا: "يجب الرش في وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولًا ثم الري أو الرش بعد 3-5 يوم من الري".