اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 في القاهرة والمحافظات
كتب- أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 17/12/2021، الموافق 13 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
- مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:11 صباحًا
أذان الظهر 11:50 صباحاً
أذان العصر 2:39 مساءً
أذان المغرب 4:58 مساءً
أذان العشاء 6:20 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:18 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً
موعد أذان العصر 2:41 مساءً
موعد آذان المغرب 4:59 مساءً
موعد أذان العشاء 6:23 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً
موعد أذان العصر 2:34 مساءً
موعد أذان المغرب 4:53 مساءً
موعد أذان العشاء 6:15 مساءً.
- مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:58 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً
موعد أذان العصر 2:42 مساءً
موعد أذان المغرب 5:04 مساءً
موعد أذان العشاء 6:21 مساءً
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