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اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 في القاهرة والمحافظات

03:30 ص الجمعة 17 ديسمبر 2021
اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 17/12/2021، الموافق 13 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

- مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:11 صباحًا

أذان الظهر 11:50 صباحاً

أذان العصر 2:39 مساءً

أذان المغرب 4:58 مساءً

أذان العشاء 6:20 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:18 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً

موعد أذان العصر 2:41 مساءً

موعد آذان المغرب 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً

موعد أذان العصر 2:34 مساءً

موعد أذان المغرب 4:53 مساءً

موعد أذان العشاء 6:15 مساءً.

- مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:58 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً

موعد أذان العصر 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب 5:04 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

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