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تنفيذ دورة تدريبية في مراكز إيواء وإكثار الحيوانات البرية

07:30 م السبت 11 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

زار فريق علمي بحثي من المختصين في الحياة البرية والأمن والآمان الحيوي في المعهد، مركز إيواء وأكثار الحيوانات البرية بمنطقة أبورواش في مركز المؤسسة الدولية لإيواء وأكثار الحيوانات والزواحف والطيور البرية ووضع النظم الحديثة في تطبيق نظم واشتراطات الآمن والآمان الحيوي في مراكز إيواء وإكثار الحيوانات البرية مع مناظرة الحالة الصحية والوبائية للمركز والمناطق المجاورة.

وأشار الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، اليوم السبت، إلى أنه لأول مرة في مصر يتم مراجعة اشتراطات تطبيق الآمن والآمان الحيوي في مراكز إيواء واكثار الحيوانات البرية في مصر.

دورة تدريبية الحيوانات البرية الحياة البرية مراكز إيواء وإكثار الحيوانات البرية ممتاز شاهين

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