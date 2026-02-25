إعلان

وزير الدفاع يشارك عددًا من مقاتلي الجيش الثاني وجبة الإفطار

كتب : محمد سامي

02:19 م 25/02/2026
كتب- محمد سامي:

شارك الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وكلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، تناولَ وجبة الإفطار.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة في مختلف الوحدات والتشكيلات.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين، واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلونها في حماية الوطن وصون مقدساته، وقدم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، معربًا عن تقديره لما يتحلون به من روح عالية وإخلاص في أداء واجبهم الوطني بعزيمة لا تلين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة كل التحديات، موصيًا رجال القوات المسلحة ببذل المزيد من العرق والجهد في التدريب؛ للحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم .

الاستعداد القتالي الجيش الميداني معهد ضباط الصف المعلمين

