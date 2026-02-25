وزير الدفاع يشارك عددًا من مقاتلي الجيش الثاني وجبة الإفطار

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في محيطها الدولي والإقليمي، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.