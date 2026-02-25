نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، باسمه وباسم الأسرة الإعلامية في مصر، الإذاعي الكبير فهمي عمر، أحد رواد الإذاعة المصرية ورئيسها السابق، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال رشوان في بيان اليوم: "نذكر للراحل الكبير ما تميز به من انتماء وطني أصيل وخلق رفيع، ضرب من خلاله المثل والقدوة لمن عاصروه ومن أعقبوه، كما يدين الإعلام الرياضي له بالفضل الكبير كأحد أبرز مؤسسي مدرسة التحليل الرياضي التي جذبت اهتمام الملايين".

وتابع: "تميز الإعلامي الكبير فهمي عمر بالروح الوطنية والمهنية العالية، والإضافة الخلاقة لكل المواقع التي تولاها، مذيعًا ورئيسًا للإذاعة ونائبًا بارزًا في البرلمان، ولم ينفصل في كل ذلك عن أهله وذويه وتلاميذه، فكان خير نموذج لهم خلال مسيرته الحافلة بالكثير من الإنجاز. رحم الله فقيد الإعلام المصري الكبير وأدخله فسيح جناته، وألهم ذويه وتلاميذه وأحبابه الصبر والسلوان".