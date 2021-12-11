بحضور أحمد شفيق ومفيد شهاب.. تشييع جنازة شوقي السيد من مسجد المشير

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

شيعت جنازة الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، اليوم السبت، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر مباشرة.

حضر الجنازة، الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، والدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق.

وتوفي الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد منذ يوم 11 نوفمبر الماضي، واستمر عزله دخل أحد المستشفيات الخاصة.

والفقيه كان مستشارًا في مجلس الدولة سابقًا، وعضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب في الفترة من 1979 حتى 1984 وعضو مجلس الشورى في الفترة من 1995 حتى عام 2011، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.

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