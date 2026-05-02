إعلان

8 صور من حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي

كتب : محمد لطفي

10:40 م 02/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي (3)
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي (4)
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي (2)
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي (7)
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي (6)
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي (5)
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون الدولي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك عدد من كبار المسؤولين في حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب، بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولي، وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي البارز.

كما حضر اللقاء؛ أسرة الفقيد الراحل، والدكتور محمد شوقي العناني رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، ونخبة من علماء القانون والعلوم السياسية في مصر والدول العربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن الدكتور مفيد شهاب هو أحد أعلام القانون والفكر في مصر، وشغل خلال مسيرته عددًا من المناصب الرفيعة، من بينها وزير التعليم العالي، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ورئيس جامعة القاهرة، وعضو فريق الدفاع المصري أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن قضية طابا والتي انتهت لصالح مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القانون الدولي مفيد شهاب الجمعية المصرية للقانون الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة
أخبار مصر

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة