شارك عدد من كبار المسؤولين في حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب، بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولي، وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي البارز.

كما حضر اللقاء؛ أسرة الفقيد الراحل، والدكتور محمد شوقي العناني رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، ونخبة من علماء القانون والعلوم السياسية في مصر والدول العربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن الدكتور مفيد شهاب هو أحد أعلام القانون والفكر في مصر، وشغل خلال مسيرته عددًا من المناصب الرفيعة، من بينها وزير التعليم العالي، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ورئيس جامعة القاهرة، وعضو فريق الدفاع المصري أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن قضية طابا والتي انتهت لصالح مصر.