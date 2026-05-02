شهدت محافظة الفيوم، خلال الساعات الماضية، حالة من الطقس غير المستقر، تمثلت في نشاط قوي للرياح الشرقية المحملة بالرمال والأتربة، ما تسبب في اضطراب شديد بحركة مياه بحيرة قارون.

وأدت شدة الرياح إلى خروج مياه البحيرة عن مسارها واقتحام الطريق السياحي الرابط بين قرى المحافظة والمنشآت الفندقية بمراكز أبشواي وسنورس ويوسف الصديق، ما تسبب في غرق أجزاء واسعة من الطريق وتعطيل حركة السير جزئيًا.

استنفار الأجهزة التنفيذية لمواجهة الطقس

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، تداعيات موجة الطقس السيئ، موجّهًا رؤساء المدن ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والري بسرعة التعامل مع أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة عدم الاستقرار الجوي.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، مع تجهيز فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ أو أعطال محتملة حفاظًا على سلامة المواطنين.

سقوط أعمدة ونخيل بسبب الرياح

وتسببت الرياح الشديدة في ميل 3 أعمدة كهرباء بطريق بحيرة قارون، حيث تحركت فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء والوحدات المحلية لإصلاحها.

كما شهد الطريق السياحي سقوط نخلتين بالقرب من عزبة مسوتة، وتم رفعهما باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

التعامل مع تجمعات المياه

وأدت شدة الرياح كذلك إلى ارتفاع منسوب مياه بحيرة قارون وتجمع برك مياه على الطريق السياحي، حيث دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمعدات لشفط المياه وإعادة فتح الطريق.

كما شهدت بعض المناطق سقوط عمود كهرباء جهد متوسط، وتم التعامل معه بالتنسيق بين إدارة الكهرباء بمجلس مدينة أبشواي وشركة كهرباء الفيوم.