أعلنت جامعة القاهرة، اختيار الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، عضواً بالمجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) المعنية بتقدير وفيات الأمهات وأسبابها.

وبحسب بيان، جاء هذا الاختيار ضمن تشكيل دولي محدود، يضم نخبة من الخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم، حيث يُعدّ الدكتور عمرو حسن الممثل المصري والعربي الوحيد ضمن هذه المجموعة المرموقة، التي تضطلع بدور محوري في تقديم التوجيهات العلمية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية في مجال قياس وتحليل وفيات الأمهات على المستوى العالمي.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء بالتهنئة إلى الدكتور عمرو حسن، لاختياره عضواً بالمجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت النقابة في بيان: "نتمنى للدكتور عمرو حسن دوام التوفيق والسداد في مهامه، وأن يواصل مسيرته العلمية والمهنية المشرفة، بما يسهم في رفع اسم مصر في المحافل الطبية العالمية، وخدمة قضايا صحة الأم على المستويين الإقليمي والدولي".

ما هي المجموعة الاستشارية لتقدير وفيات الأمهات؟

تُعد هذه المجموعة الاستشارية الفنية إحدى الآليات العلمية المتقدمة التي تعتمد عليها منظمة الصحة العالمية، في إطار تعاونها مع شركاء منظومة الأمم المتحدة، ومن بينهم صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والبنك الدولي، بهدف تطوير وتوحيد منهجيات قياس وفيات الأمهات، وإنتاج تقديرات دقيقة تُستخدم في دعم السياسات الصحية، ومتابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث المعني بالصحة والرفاه.

ومن خلال عضويته، يشارك الدكتور عمرو حسن في تقديم الرأي العلمي المستقل والمشورة الفنية، بما يشمل مراجعة النماذج الإحصائية العالمية، وتحليل البيانات، واقتراح سبل تطوير منهجيات القياس، بما يسهم في تعزيز دقة التقديرات العالمية وربطها بالواقع الصحي داخل الدول.

كما يتمتع بخبرة واسعة في مجال صياغة السياسات الصحية، حيث أسهم في إعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية في مجال السكان والتنمية، والعمل على ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

وشارك "حسن" في تنفيذ وتطوير عدد من البرامج والمبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث أسهم بدور فاعل في دعم جهود تعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما انعكس إيجابياً على مؤشرات صحة المرأة والأسرة.ش