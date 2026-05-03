لجنة حكومية ترصد أداء أحياء الإسكندرية.. وتوجيهات عاجلة لتبسيط الإجراءات

كتب : محمد نصار

11:44 ص 03/05/2026

منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني الذي نفذته لجنة مشتركة من الوزارة على عدد من أحياء محافظة الإسكندرية، في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية.

وتلقت الوزيرة تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالتعاون مع إدارة المحال العامة، بشأن أعمال اللجنة التي شملت أحياء المنتزه أول وشرق ووسط وغرب والجمرك، حيث استهدفت الحملات متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة، وتقليل زمن الانتظار، وتسريع وتيرة إنجاز الطلبات.

وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمود سامي، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم خلال المرور الميداني فحص عدد من طلبات التراخيص والتصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما أسهم في الانتهاء من إصدار عدد كبير من رخص المحال العامة، إلى جانب تسليم نموذج (8) النهائي لعدد من طلبات المواطنين.

كما رصدت اللجنة بعض المعوقات التي تواجه المواطنين، وتم اتخاذ إجراءات فورية لإزالتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

التنمية المحلية والبيئة المركز التكنولوجية محافظة الإسكندرية

