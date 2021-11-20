كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين بالتزامن مع الطقس المتقلب وحالة عدم الاستقرار وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد اعتبارا من اليوم السبت.

يأتي عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من السبت 20 نوفمبر إلى غد الأحد 21 نوفمبر، يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونصحت إيمان المواطنين​، عبر مصراوي، بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كون هذه الفترة مهمة للغاية ومتقلبة ومتغيرة من وقت للآخر، وضرورة الابتعاد عن مواقع السوشيال ميديا التي تهول وتصنع إشاعات وبلبلة وذعر للمواطنين.

كما نصحت بضرورة القيادة بهدوء جدا أثناء سقوط الأمطار، وبالتحديد على المناطق المعرضة لهطول أمطار غزيرة، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وعدم ملامسة أسلاك كهرباء أو أعمدة إنارة أو أكشاك كهرباء تجنبا لأي صعق كهربائي، والابتعاد عن الصواعق الكهربائية، وعدم ملامسة أي شئ معدني أثناء وجود الصواعق الكهربائية.

وتابعت: "بنصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، وأن يكون معانا جاكيت منعا لنزلات البرد وخلافه، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة".

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