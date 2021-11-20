قاع سحري للتهريب.. ضبط خيوط جراحية مع راكبين قادمين من الأردن بالمطار

​​بعد زيارة الأمير تشارلز.. 8 معلومات عن بيت الرزاز الأثري بالدرب

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كميات من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها، أخفاها راكبين مصريين داخل جيوب سحرية في حقائبهما فور وصولهما من الأردن، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان استوقف وليد صبري، رئيس القسم بالجمارك، الراكب الأول، وكلف أحمد البسيوني، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، أحمد عبدالواحد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 144 عبوة وكيسا بداخلهم خيوط جراحية طبية ومستلزماتها أسفل قاع سحري أعده الراكب خصيصا في حقيبته.

وخلال دقائق استوقف رئيس القسم الراكب الثاني، وكلف مدير الحركة، محمد فرج، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 225 عبوة وكيسا بداخلهم خيوط جراحية طيبة ومستلزماتها بنفس طريقة التهريب من خلال قاع سحري معد خصيصا لذلك أسفل حقيبة الراكب.

وأمر أسامة دياب، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​