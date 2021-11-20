البحرية الإيرانية تحجز سفينة أجنبية بمياه الخليج

وكالات:

احتجز الحرس الثوري الإيراني، السبت، سفينة "أجنبية" بمياه الخليج العربي، بدعوى تهريب الوقود.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول بمليشيات الحرس الثوري الإيراني، قوله: "إن قوات البحرية استولت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة باريسان".

وتتمركز عناصر بحرية من مليشيات الحرس الثوري الإيراني في مدينة باريسان التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي.

وزعم أنه "بعد تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب".

ولفت إلى "اعتقال طاقم السفينة الأجنبية والبالغ عددهم 11 شخصاً وتسليمهم للسلطات القضائية في بارسيان للخضوع للإجراءات القانونية".

ومطلع نوفمبر الجاري، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (الأسطول الخامس)، القائد تيم هوكينز، في تصريحات إعلامية، إن تصاعد التهديدات الإيرانية في منطقة الملاحة الدولية بمياه الخليج العربي، يتطلب مواصلة الحذر والتعاون الدولي لردع تلك التهديدات، والعمل لحماية المنطقة.