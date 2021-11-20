Masrawy logo white

البحرية الإيرانية تحجز سفينة أجنبية بمياه الخليج

09:27 ص السبت 20 نوفمبر 2021
البحرية الإيرانية تحجز سفينة أجنبية بمياه الخليج

البحرية الإيرانية

وكالات:

احتجز الحرس الثوري الإيراني، السبت، سفينة "أجنبية" بمياه الخليج العربي، بدعوى تهريب الوقود.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول بمليشيات الحرس الثوري الإيراني، قوله: "إن قوات البحرية استولت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة باريسان".

وتتمركز عناصر بحرية من مليشيات الحرس الثوري الإيراني في مدينة باريسان التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي.

وزعم أنه "بعد تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب".

ولفت إلى "اعتقال طاقم السفينة الأجنبية والبالغ عددهم 11 شخصاً وتسليمهم للسلطات القضائية في بارسيان للخضوع للإجراءات القانونية".

ومطلع نوفمبر الجاري، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (الأسطول الخامس)، القائد تيم هوكينز، في تصريحات إعلامية، إن تصاعد التهديدات الإيرانية في منطقة الملاحة الدولية بمياه الخليج العربي، يتطلب مواصلة الحذر والتعاون الدولي لردع تلك التهديدات، والعمل لحماية المنطقة.

البحرية الإيرانية حجز سفينة أجنبية الخليج العربي تهريب الوقود مليشيات الحرس الثوري الإيراني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تراجع كبير.. سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا