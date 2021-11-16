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المقاولون العرب تنشر صورًا لتطور الأعمال بمحطة عدلي منصور

11:58 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت شركة المقاولون العرب، صورًا تظهر تطور أعمال محطة عدلى منصور التبادلية.

وتنفذ شركة المشروع تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وتعد محطة عدلى منصور التبادلية الأكبر في الشرق الأوسط، تتكون من مجموعة محطات تربط 5 وسائل نقل مختلفة، شبكة مترو أنفاق القاهرة، والقطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية، وخط سكة حديد السويس، وخط الأوبيسات الترددية، وموقف السوبر جيت.

محطة عدلي منصور المقاولون العرب وزارة النقل

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