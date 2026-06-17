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أحمد العوضي ينعى محمد مرزبان: "ربنا يسكنه فسيح جناته"

كتب : نوران أسامة

01:29 م 17/06/2026

الفنان أحمد العوضي

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نعى الفنان أحمد العوضي الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد أيام من تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات إثر تعرضه لحادث سير أليم.

أحمد العوضي ينعى محمد مرزبان

ونشر العوضي صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة الفنان محمد مرزبان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

الحالة الصحية لمحمد مرزبان قبل وفاته

وكان الفنان محمد مرزبان تعرض لحادث سير قبل أيام أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي على الرئتين.

وظل الفنان الراحل يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى خلال الأيام الماضية، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل محمد مرزبان من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يُعرض حاليا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلا واسعا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

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مسلسل ورد على وياسمين أحمد العوضي محمد مرزبان

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