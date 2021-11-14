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الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات المجموعة الأخيرة للمتقدمين للخطابة بالمكافأة

09:08 م الأحد 14 نوفمبر 2021
الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات المجموعة الأخيرة للمتقدمين للخطابة بالمكافأة

وزارة الأوقاف


كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد اختبارات المجموعة السابعة والأخيرة، من المتقدمين الجدد للحصول علي تصريح خطابة بالمكافأة علي بند التحسين، والتي تنطلق الاثنين 22 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة، إن مواعيد الاختبارات الصباحية التحريرية للمجموعة السابعة والأخيرة من المتقدمين الجدد للحصول علي تصريح خطابة بالمكافأة علي بند التحسين، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية.

وأضافت وزارة الأوقاف، أنه يشترط لدخول الامتحان إحضار صورة من المؤهل وصورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصلين، مشددة على أنه لن يسمح بدخول الامتحان بغير ذلك، ومن لم يقدم ذلك قبل الامتحان فلن يعتد بنشر اسمه علي الموقع.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

وزارة الأوقاف الخطابة بالمكافأة اختبارات المتقدمين للخطابة بالمكافأة

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