تصوير- هاني رجب:

شيعت منذ قليل، جنازة شقيقة أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق من مسجد السلام بمدينة نصر بجوار الوفاء والأمل.

وكان أسامة هيكل قد أعلن وفاة شقيقته عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي غادة هيكل، نسألكم الدعاء للفقيدة الكريمة".

وشهد مسجد السلام بمدينة نصر مراسم تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر، حيث حرص الأهل والأصدقاء ومحبو الأسرة على المشاركة في وداع الفقيدة وتقديم واجب العزاء لأسرتها.