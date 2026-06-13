تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن جولته الميدانية الموسعة بالمحافظة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة.

مدبولي: الجولات الميدانية تساهم في دفع العمل بالمشروعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته لمحافظة البحيرة تأتي في إطار سلسلة الجولات الميدانية المتواصلة التي يحرص على تنفيذها بمختلف المحافظات، بهدف متابعة سير العمل بالمشروعات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الجولات تسهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

مدبولي: البحيرة تمتلك مقومات تنموية واستثمارية واعدة

أوضح رئيس الوزراء، أن محافظة البحيرة تعد من أكبر محافظات الوجه البحري، وتمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصناعية التي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضاف أن المحافظة تتمتع بموارد متنوعة وفرص واعدة في مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية.

رئيس الوزراء يتابع مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة

لفت "مدبولي"، إلى أن جولته تشمل متابعة عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات.

مدبولي: إحياء مدينة رشيد ضمن أولويات التنمية السياحية

أشار رئيس الوزراء، إلى أن الجولة تتضمن أيضًا متابعة مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وأوضح أن المدينة تمتلك مقومات أثرية وتراثية فريدة، إلى جانب طابعها المعماري المميز وحرفها التراثية، ما يجعلها أحد أهم المشروعات السياحية والثقافية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.