15 صورة.. وزير النقل يتفقد محور دراو وعددًا من مشروعات أسيوط

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، زيارة إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم، خلال الجولة، ترعة النصر ومحطة رفع النصر 4 وأعمال إنشاء محطة النصر 5.

ووجه الدكتور سويلم باستكمال أعمال توسعة الاختناقات بترعة النصر بمسافة 2.6 كم، وضرورة نهو 1.5 كم منها خلال السدة الشتوية المقبلة، مع بدء تنفيذ خطة عمل الصاولات على نهر النيل ومصبات المصارف ونهوها خلال عام واحد.

وفيما يخص محطة النصر 4 القديمة، فقد وجه الوزير باستمرار أعمال الصيانة والتشغيل لدعم المحطة الجديدة حال حدوث أي أعطال، مع العمل على التوسع في تعديلات منظومة تبريد المحطة لتكون بالمياه توفيرًا للزيوت.

وفيما يخص محطة النصر الجديدة 5، فقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لعمل حواجز على ترعة النصر في الأماكن الحرجة، والتنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل العدد الكافي من الوحدات للوفاء بمتطلبات الري، ودراسة زمام محطة الشجاعة من صور الأقمار الصناعية لتحديد الاحتياجات المائية بدقة ومقارنتها بتصرف المحطة.

كما وجه بدراسة وحسم مشكلات الري على خط 24 فرع 3 من خلال توجيه التفتيش الفني بعمل تقرير مصور يوضح الموقف كاملًا وعرضه على سيادته اليوم قبل انتهاء الزيارة، إلى جانب تشكيل لجنة من الخبراء والباحثين لدراسة تشجير الترع دون الإضرار بأعمال التبطين.