مطار برج العرب يستقبل المنتخب الوطني قادمًا من إنجولا

إحباط تهريب بندقية و"تلسكوب" مع راكب أمريكي قادم من قطر في المطار

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة منتخب مصر قادمة من أنجولا، بعد أن تأهل المنتخب إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وكان في استقبال المنتخب أطقم المطار وعلى رأسهم الطيار أحمد الزهوي، نائب مدير المطار.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، وصلت طائرة المنتخب والتابعة لشركة مصر الطيران، ووزع فريق العلاقات العامة الورود عليهم، وتيسير إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية.

ويخوض المنتخب القومي الثلاثاء المقبل مباراته الأخيرة في التصفيات أمام منتخب الجابون، حيث كان لقاء السابق بينما انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.