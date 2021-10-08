حدث ليلاً| الحكومة ترفع سعر البنزين.. واصطدام قطارين في تونس

شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

الحكومة ترفع سعر البنزين 25 قرشا بداية من صباح الجمعة

قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشًا للتر.

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قرار جديد لمحافظ المنيا بشأن العثور على لقاحات كورونا بجوار ترعة

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية "إبشاق"، التابعة لمركز بني مزار، على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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فوز "البسنديلي" برئاسة ستاد المنصورة و"أبو العزم" نائبًا

أعلن المستشار عبد السلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات استاد المنصورة، بمحافظة الدقهلية فوز تامر حسن علي حسن، وشهرته "تامر البسنديلي" بمنصب رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، بعد حصوله علي 3912 صوتًا، فيما حصل أقرب منافس له من بين 5 منافسين آخرين، وهو محمد جلال محمود الغازي، رئيس مجلس الإدارات السابق علي 3780 صوتًا.

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ارتفاع يصل لـ4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام، بداية من الجمعة 8 أكتوبر؛ وحتى الأحد 10 أكتوبر 2021.

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إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي، مساء الخميس.

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اصطدام قطارين في تونس.. وإصابة العشرات (فيديو وصور)

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، مساء يوم الخميس، أن 33 شخصا أصيبوا في اصطدام قطارين بولاية بن عروس.

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الحماية المدنية تنقذ سكان شقة بأكتوبر من الموت

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الخميس، حريقا شبَّ في وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر.

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وفا: وفد إسرائيلي يزور رام الله ويؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن وفدًا من قيادة حزب العمل الإسرائيلي برئاسة أمين عام الحزب عيران حرموني، زار رام الله اليوم، وأكد أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو التوصل إلى حل الدولتين.

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استطلاع: انخفاض التأييد للرئيس الفرنسي إلى 35 بالمئة

انخفضت نسبة التأييد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطتين مئويتين إلى 35٪ ، وفقًا لأحدث استطلاع لمؤسسة إيلاب اجرته لحساب إذاعة راديو كلاسيك وجريدة لي إيكو.

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مباحثات عسكرية سودانية أمريكية في الخرطوم

استقبل قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد كرار، اليوم الخميس في الخرطوم، الجنرال استيفن تاونسند قائد قوة العمل المشتركة الموحدة في القرن الأفريقي التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (افريكوم).

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الناتو يسحب أوراق اعتماد أفراد من البعثة الروسية لمواجهة الأنشطة الروسية في أوروبا

أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف قرر سحب أوراق اعتماد ثمانية أفراد من البعثة الروسية في بروكسل لأنه كان ينبغي التحرك لمواجهة الزيادة في الأنشطة الروسية "الخبيثة" في أوروبا.

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إصابة 6 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة طوكيو

أعلنت مصادر إعلامية يابانية، إصابة 6 أشخاص على الأقل نتيجة الزلزال الذي ضرب العاصمة طوكيو ومحيطها، مستبعدة وقوع "تسونامي" نتيجة للزلزال.

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قادة مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق لتمديد تعليق سقف الدين العام

قال تشوك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس إن قادة المجلس توصلوا إلى اتفاق لتجنب إعلان إفلاس الخزانة الأمريكية والتوقف عن سداد الالتزامات المالية للمؤسسات الاتحادية.

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مصر للطيران: تعليمات جديد للمسافرين لبغداد وأربيل بالعراق

أعلنت شركة مصر للطيران، وصول تعليمات من السلطات المختصة، بغلق مطاري بغداد وأربيل، إعتبارا من الساعة التاسعة من مساء 9 أكتوبر وحتى الساعة السادسة من صباح يوم 11 أكتوبر، وفقا لتوقيت العراق.

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مصر تدين قرارا إسرائيليا يمنح اليهود الحق في الصلاة بباحات الأقصى

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

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إيطاليا: التحديات في ليبيا وأفغانسان تتطلب تعاونًا بين دول الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، اليوم الخميس، أن التحديات على الساحة الدولية، كتلك في ليبيا وافغانسان، تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من 47 دولة

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر اليوم الخميس إنه اعتبارا من الاثنين المقبل، لن يكون هناك سوى سبع دول وإقليم، على القائمة الحمراء لبريطانيا، والتي تلزم المسافرين بحجر صحي بالفنادق لدى الوصول في إنجلترا.

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"العناني" يبحث التعاون لتنشيط الحركة السياحية القادمة من فرنسا

عقد اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعا مع رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية "سيتو" وما يقرب من ١٥ من مديري ورؤساء كبرى منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي، لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.

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بينهم ٧ وزيرات.. ملك المغرب يعين التشكيلة الحكومية الجديدة

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن تعيين تشكيلة حكومية جديدة، برئاسة عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.

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الرئيس التونسي: لابد من تطهير كل المؤسسات تلبية لإرادة الشعب

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أهمية تطهير كل المؤسسات في بلاده، تلبية لإرادة الشعب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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