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الحكومة ترفع سعر البنزين 25 قرشا بداية من صباح الجمعة

12:58 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
الحكومة ترفع سعر البنزين 25 قرشا بداية من صباح الجمعة

زيادة أسعار البنزين

قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشًا للتر.

وبحسب الجريدة الرسمية، أصبح بنزين 80 بسعر 7 جنيهات بدلاً من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 8.25 جنيه بدلاً من 8 جنيهات.

كما زاد سعر بنزين 95 وأصبح 9.25 جنيه بدلاً من 9 جنيهات.

كما رفعت الحكومة سعر لتر الغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات إلى 3.75 جنيه مقابل 3.50 جنيه.

ورفعت الحكومة سعر المازوت لصناعات الأسمنت وقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات الاخرى إلى 4200 جنيه للطن، بدلاً من 3900 جنيه للطن.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت عند مستوى 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية التي يحددها قرار من وزارة التجارة والصناعة، و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة.

وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وتراجع الحكومة أسعار الوقود كل 3 أشهر من أجل مواكبة التطورات في أسعار البترول العالمية وأيضًا تطورات سعر صرف الجنيه.

قرار الحكومة برفع سعر الوقودقرار الحكومة برفع سعر الوقودقرار الحكومة برفع سعر الوقود

أسعار البنزين البنزين الحكومة

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