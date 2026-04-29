مصطفى الفقي: ترامب يسعى للسيطرة على الممرات البحرية والمضائق

كتب : داليا الظنيني

05:43 م 29/04/2026

الدكتور مصطفى الفقي

أكد المفكر السياسي ، الدكتور مصطفى الفقي، أن العقيدة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتكز بشكل أساسي على حب السيطرة وبسط النفوذ، مشيراً إلى أن توجهاته الدولية تعكس رغبة جامحة في الهيمنة.

اهتمام "ترامب" المبكر بقناة بنما وغيرها لم يكن صدفة

قال "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، إن اهتمام ترامب المبكر بقناة بنما وغيرها من المضائق المائية لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج عقلية "رجل الأعمال" التي تحكمه، إذ يبحث دائماً عن تحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية.

وأوضح أن دونالد ترامب يدرك جيداً أن مفاتيح القوة العالمية تكمن في التحكم بالممرات المائية الدولية، موضحاً أن مشروعه للهيمنة لا يمكن أن يكتمل إلا من خلال فرض النفوذ على المضائق والخلجان الحيوية حول العالم.

وذكر أن أي مساس أو حديث يخص قناة السويس يواجه برفض قاطع وحاسم، مستعرضاً القيمة الوجدانية والوطنية للقناة التي "حفرها المصريون بدمائهم"، مما يجعلها خطاً أحمر لا يقبل النقاش أو المساومة.

و أكد مصطفى الفقي، أن استراتيجية الحصار البحري، التي قد يلجأ إليها ترامب، تعد وسيلة فعالة لخنق الخصوم كما يحدث مع إيران، رغم أن نتائجها قد لا تظهر بشكل فوري، لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود تباين في وجهات النظر مع الحلفاء، حيث ترى ألمانيا أن سياسات الحصار البحري تسبب أضراراً واسعة النطاق تتجاوز الأهداف السياسية المرجوة.

الدكتور مصطفى الفقي دونالد ترامب قناة السويس

