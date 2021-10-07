اصطدام قطارين في تونس.. وإصابة العشرات (فيديو وصور)

"سي إن إن" تكشف تورط الخطوط الجوية الإثيوبية في نقل الأسلحة خلال حرب

وكالات:

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، مساء يوم الخميس، أن 33 شخصا أصيبوا في اصطدام قطارين بولاية بن عروس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة أن حادث اصطدام بين قطار الأحواز الجنوبية والقطار السريع القادم من سوسة وقع على مستوى محطة حي الرياض مقرين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وصرح معز تريعة أن الحادث تسبب في إصابة 33 شخصا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم توجيه 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وجار نقل المصابين للمستشفيات.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وصور للحادث الذي وقع بمحطة حي الرياض مقرين.