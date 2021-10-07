Masrawy logo white

بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من 47 دولة

08:04 م الخميس 07 أكتوبر 2021
بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من 47 دولة

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ):

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر اليوم الخميس إنه اعتبارا من الاثنين المقبل، لن يكون هناك سوى سبع دول وإقليم، على القائمة الحمراء لبريطانيا، والتي تلزم المسافرين بحجر صحي بالفنادق لدى الوصول في إنجلترا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، كانت جنوب أفريقيا من بين الدول التي تم رفع اسمها من القائمة.

وسوف تعترف المملكة المتحدة بحالة التطعيم الكامل لأولئك القادمين من 37 دولة وإقليما، بما في ذلك الهند وتركيا وغانا وخفض متطلبات الاختبار لهم فيما يتعلق بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الحجر الصحي بريطانيا وزارة النقل البريطانية

الخبر التالى:

إيطاليا: التحديات في ليبيا وأفغانسان تتطلب تعاونًا بين دول الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا