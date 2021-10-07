بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من 47 دولة

لندن - (د ب أ):

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر اليوم الخميس إنه اعتبارا من الاثنين المقبل، لن يكون هناك سوى سبع دول وإقليم، على القائمة الحمراء لبريطانيا، والتي تلزم المسافرين بحجر صحي بالفنادق لدى الوصول في إنجلترا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، كانت جنوب أفريقيا من بين الدول التي تم رفع اسمها من القائمة.

وسوف تعترف المملكة المتحدة بحالة التطعيم الكامل لأولئك القادمين من 37 دولة وإقليما، بما في ذلك الهند وتركيا وغانا وخفض متطلبات الاختبار لهم فيما يتعلق بفيروس كورونا.