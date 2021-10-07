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مصر تدين قرارا إسرائيليا يمنح اليهود الحق في الصلاة بباحات الأقصى

08:10 م الخميس 07 أكتوبر 2021
مصر تدين قرارا إسرائيليا يمنح اليهود الحق في الصلاة بباحات الأقصى

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

وجددت وزارة الخارجية -في بيان صحفي- تأكيد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

كما أعربت الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

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وزارة الخارجية المصرية إسرائيل اليهود الصلاة

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