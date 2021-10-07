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ارتفاع يصل لـ4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

11:29 م الخميس 07 أكتوبر 2021
ارتفاع يصل لـ4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام، بداية من الجمعة 8 أكتوبر؛ وحتى الأحد 10 أكتوبر 2021.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد لطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارًا من الأحد 10 أكتوبر تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين (1: 2) درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن 3 لـ 4 درجات على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد طقسا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

الجمعة 8 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 31 - 20

السواحل الشمالية 28 - 21

جنوب سيناء 33 - 25

شمال الصعيد 32 - 20

جنوب الصعيد 36 - 23

السبت 9 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 31 - 20

السواحل الشمالية 28 - 21

جنوب سيناء 33 - 25

شمال الصعيد 32 - 20

جنوب الصعيد 38- 24

الأحد 10 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية 29 - 22

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 39- 25

الطقس الرياح درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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