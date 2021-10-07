Masrawy logo white

وفا: وفد إسرائيلي يزور رام الله ويؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين

10:23 م الخميس 07 أكتوبر 2021
وفا: وفد إسرائيلي يزور رام الله ويؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين

علم إسرائيل

رام الله - (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن وفدًا من قيادة حزب العمل الإسرائيلي برئاسة أمين عام الحزب عيران حرموني، زار رام الله اليوم، وأكد أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو التوصل إلى حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد مدني، وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، للوفد الذي ضم أكثر من 50 شخصًا، بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والهيئات القيادية الإقليمية لحزب العمل، ورؤساء ونواب رؤساء مجالس محلية ونشطاء في مختلف المجالات المجتمعية والنقابية في إسرائيل.

وقال عدد من المتحدثين إنهم "يحملون رسالة سلام حقيقية، لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على إنهاء الاحتلال كمهمة عاجلة، علينا أن نعمل معا من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أعضاء الوفد استعدادهم لمضاعفة جهودهم داخل المجتمع الإسرائيلي لنشر ثقافة السلام، بما يخدم التوجه الملح والقاضي بإنهاء الصراع على قاعدة الشرعية الدولية.

واستمع الوفد للموقف الرسمي الفلسطيني، والذي يؤكد ضرورة التوصل إلى حلّ خلال المهلة التي أعطاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهي مدة عام، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

هذا المحتوى من

إسرائيل وفا حزب العمل الإسرائيلي

الخبر التالى:

البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على لوكاشينكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا