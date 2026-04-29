كشف المخرج خيري بشارة كواليس تعاونه مع سيدة الشاشة العربية النجمة الراحلة فاتن حمامة، في فيلم يوم مر يوم حلو وذلك في ماستر كلاس نظمه مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ضمن فعاليات دورته الثانية عشرة.

خيري بشارة: كنت بقول لـ فاتن حمامة "تونة" أو "عيشة"

وقال بشارة "فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وريحوني، وكنت بقولها تونة أو عيشة اسم الشخصية في فيلم يوم مر يوم حلو، وهي للأمانة كانت شخصية عظيمة عكس ما بيقولوا إنها بتتدخل وشديدة".

وتابع "سألتها يوما عما يُقال في تتدخلها وشدتها، وردت بأنها تتدخل فقط عندما تشعر بالخطر وأن الشخص الذي يقف أمامها لا يفهم ما يقوم به، وأحبت شغلي وكانت مؤمنة بي وخُلق بيننا انسجام كبير".

تفاصيل فيلم يوم مر يوم

يوم مر يوم حلو فيلم من إخراج خيري بشارة، بطولة فاتن حمامة، محمد منير، عبلة كامل، محمود الجندي، حنان يوسف، سيمون، وشاهده الجمهور لأول مرة عام 1988.

