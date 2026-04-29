إعلان

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"

كتب : منى الموجي

05:30 م 29/04/2026

عمر الزهيري وخيري بشارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المخرج خيري بشارة كواليس تعاونه مع سيدة الشاشة العربية النجمة الراحلة فاتن حمامة، في فيلم يوم مر يوم حلو وذلك في ماستر كلاس نظمه مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ضمن فعاليات دورته الثانية عشرة.

وقال بشارة "فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وريحوني، وكنت بقولها تونة أو عيشة اسم الشخصية في فيلم يوم مر يوم حلو، وهي للأمانة كانت شخصية عظيمة عكس ما بيقولوا إنها بتتدخل وشديدة".
وتابع "سألتها يوما عما يُقال في تتدخلها وشدتها، وردت بأنها تتدخل فقط عندما تشعر بالخطر وأن الشخص الذي يقف أمامها لا يفهم ما يقوم به، وأحبت شغلي وكانت مؤمنة بي وخُلق بيننا انسجام كبير".

يوم مر يوم حلو فيلم من إخراج خيري بشارة، بطولة فاتن حمامة، محمد منير، عبلة كامل، محمود الجندي، حنان يوسف، سيمون، وشاهده الجمهور لأول مرة عام 1988.
فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
أخبار

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح

سقوط "متحرشي الدراجة النارية" بالشرقية بعد فيديو ملاحقة طفلة الحسينية
حوادث وقضايا

سقوط "متحرشي الدراجة النارية" بالشرقية بعد فيديو ملاحقة طفلة الحسينية
الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان
أخبار مصر

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان
كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
أخبار المحافظات

كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"