إعلان

الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

04:28 م 29/04/2026 تعديل في 05:12 م

الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرض مجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وتضمنت محاور الخطة، التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب الموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.

كما تشمل الخطة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية.

وتضمنت الخطة، دراسة إضافة السيارات الهجينة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب دراسة إطلاق مبادرة لتحفيز إحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وذلك وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ.

وفي السياق ذاته، تستهدف الخطة تحفيز صناعة مكونات السيارات، مع دراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بما يسهم في تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيارات الكهربائية مجلس الوزراء صناعة السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"