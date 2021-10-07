"العناني" يبحث التعاون لتنشيط الحركة السياحية القادمة من فرنسا

كتب يوسف عفيفي:

عقد اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعا مع رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية "سيتو" وما يقرب من ١٥ من مديري ورؤساء كبرى منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي، لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

شارك في الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا، والذي كان قام بزيارة مصر في بداية عام 2020 على رأس وفد كنسي رفيع المستوى من الجمعية، بدعوة من الوزير لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بالإضافة إلى زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.

وأطلعهم الوزير، خلال الاجتماع، على المشروعات السياحية التي تتم بالمحافظات السياحية المختلفة والتي من بينها مدينتي الجلالة والعلمين الجديدة، وكذلك قيام الدولة بالعمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية، والتي تم إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابة صباحاً وزيارة هذه المتاحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، كما أطلعهم على الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والنهوض به.

وحرص الوزير، على طمأنتهم على عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في مصر، كما أشار إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المقاصد السياحية المصرية تكاد تكون منعدمة، لافتا إلى أنه منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت مصر نصب أعينها أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة والآثار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك فقد وضعت الدولة المصرية عدة إجراءات احترازية ووقائية وضوابط سلامة صحية والتي يتم تطبيقها بكل دقة وحزم في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، موضحا أن هذه الإجراءات والضوابط تم وضعها وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى حرص الدولة على تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المحافظات السياحية.

وحث منظمو الرحلات، على البدء في حث السائحين الفرنسيين على مد فترات رحلاتهم السياحية في مصر وزيادة الليالي السياحية حتى يتمكنوا من التعرف على المقاصد السياحية الجديدة وأن يكون اكتشافهم للنيل ليس قاصراً على القاهرة والأقصر وأسوان فقط وإنما تتضمن الرحلة النيلية الطويلة لزيارة محافظات الصعيد المختلفة والتي توجد بين القاهرة وأسوان وكذلك زيارة الاثار الموجودة على بحيرة ناصر وذلك حتى يتمكن السائحين من زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بها للتعرف على الكنوز الأثرية بهذه المحافظات.

كما ستتيح للسائحين الفرنسيين فرصة الاستمتاع بمنتج السياحة الشاطئية وزيارة الشواطئ المصرية الخلابة في البحر الأحمر والساحل الشمالي بعد استمتاعهم بمنتج السياحة الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية التي لديهم شغف بزيارتها.

ودعاهم الوزير، إلى تشجيع السائحين الفرنسيين على زيارة الأسواق التقليدية بمحافظات صعيد مصر والتي توجد بها الحرف اليدوية والتوابل المتعددة الأصناف والنكهات، مؤكدا على أن المصريين العاملين بهذه الأسواق يرحبون بالسائحين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الاستمتاع بالقيام بجولات بالحناطير والفلايك.

كما حرص وزير السياحة، على الترويج لمسار العائلة المقدسة؛ حيث أشار إلى أنه تم افتتاح وتطوير 3 مواقع على مسار العائلة المقدسة، كما استعرض الحوافز التشجيعية التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع منظمي الرحلات على تنظيم مزيدًا من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري، والتي من بينها إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية ورفع التخفيضات على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية ليصل الي 15 سنت على الجالون، وذلك كله حتى ٣٠ أبريل 2022، موضحا أنه تم الموافقة على السماح لعدد ٧٤ جنسية من دول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية في مصر الكترونيا وكذلك بمنافذ الوصول بمصر.

وتحدث الوزير، أيضا عن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الوزارة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، لإرسال رسالة ترحيب بالسائحين وتعريفهم برقم الخط الساخن للوزارة (19654) وأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف، مؤكدا أنه تم إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حملة ترويجية دولية خلال الربع الأخير من العام الجاري لتستمر لمدة 3 سنوات للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب المزيد من السائحين إليه من مختلف دول العالم، لافتا إلى انه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية التي سيتم على أساسها إطلاق هذه الحملة.

ومن جانبهم، أشار مديري ورؤساء كبرى منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي إلى أن مصر تعد من الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسائح الفرنسي لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية فريدة، خاصة في ظل شغف واهتمام السائح الفرنسي بمنتج السياحة الثقافية والحضارة المصرية العريقة وزيارة الأماكن الأثرية.

تجدر الإشارة إلى أن السوق الفرنسي يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والمُقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس وتستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري.