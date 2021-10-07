مباحثات عسكرية سودانية أمريكية في الخرطوم

الخرطوم - (أ ش أ):

استقبل قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد كرار، اليوم الخميس في الخرطوم، الجنرال استيفن تاونسند قائد قوة العمل المشتركة الموحدة في القرن الأفريقي التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (افريكوم).

وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان مساء اليوم الخميس، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة وقيادة (أفريكوم)، والذي يشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة.