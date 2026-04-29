القوات الجوية تسلّم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد تطويرهما

كتب : محمد سامي

05:48 م 29/04/2026
    القوات الجوية ترفع كفاءة طائرتين وتسلمهما لوزارة الطيران المدني
    القوات الجوية ترفع كفاءة طائرتين وتسلمهما لوزارة الطيران المدني
    القوات الجوية ترفع كفاءة طائرتين وتسلمهما لوزارة الطيران المدني
    القوات الجوية ترفع كفاءة طائرتين وتسلمهما لوزارة الطيران المدني

قامت القوات الجوية بتسليم عدد (2) طائرة طراز " CESSNA 172 R " إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك بعد رفع كفائتهما وفقًا لأحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة،فوى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الإستراتيجية وتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى والفريق عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات الجوية ومسئولى وزارة الطيران المدنى .

بروتوكول جديد لصيانة الطائرات بين القوات الجوية والأكاديمية المصرية

شهدت الفعاليات عرضا تفصيليا لمراحل صيانة ورفع الكفاءة الفنية للطائرات، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتطورة التى تمتلكها الورش والوحدات الإنتاجية بالقوات الجوية فى مجالات التأمين الهندسى والفنى للطائرات، أعقب ذلك قيام رئيس شعبة مهندسى الطيران ومدير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بتوقيع بروتوكول صيانة الطائرات وتسليمها، وأختتمت الفعاليات بالمرور على الطائرات التى تم رفع كفاءتها وتبادل الدروع التذكارية .

ويعكس هذا التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الطيران المدنى التكامل المؤسسى، ويعتبر تجسيدًا حقيقيا لقدرة الدولة المصرية على توحيد جهودها وتوجيه مواردها نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة بما يسهم فى دعم الإقتصاد الوطنى وترشيد الإنفاق من العملات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى متميز خاصةً فى مجال الطيران .

القوات المسلحة القوات الجوية وزارة الطيران المدني الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران
كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4
مسؤول أمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن

