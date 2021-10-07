بينهم ٧ وزيرات.. ملك المغرب يعين التشكيلة الحكومية الجديدة

وكالات:

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن تعيين تشكيلة حكومية جديدة، برئاسة عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، فإن التشكيلة الحكومية الجديدة، تضم ٢٤ وزيرا، بينهم ٧ وزيرات، وأبقى فيها على وزيري الخارجية والداخلية، ناصر بوريطة، وعبد الوافي لفتيت.

‏وأدى أعضاء الحكومة المغربية الجديدة اليمين الدستورية اليوم، أمام العاهل المغربي.