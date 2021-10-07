الرئيس التونسي: لا بد من تطهير كل المؤسسات تلبية لإرادة الشعب

وكالات:

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أهمية تطهير كل المؤسسات في بلاده، تلبية لإرادة الشعب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، جدد التأكيد على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة جديدة للبلاد تلبي آمال الشعب التونسي وتحقق تطلعاته.

جاء ذلك خلال استقباله السيدة نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، مساء الثلاثاء، بقصر قرطاج الرئاسي، حيث اطلع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.