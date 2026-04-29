كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المزارعين من قيام مجهولين بسرقة المحصول من قطعة أرض زراعية ملك أحدهم بنطاق محافظة الشرقية، مما استوجب تحركا أمنيا فوريا لضبط الجناة وإعادة الحقوق لأصحابها.

تفاصيل سرقة محصول القمح واعترافات المتهم بمركز الزقازيق

بالفحص والتحريات الميدانية، تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من مالك الأرض بتضرره من جاره لقيامه بسرقة محصول القمح من أرضه بسبب خلافات سابقة بينهما حول شراء قطعة الأرض. ونجحت القوات في ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته انهار واعترف بارتكاب الواقعة، موضحا استعانته بسائقي "ماكينة حصاد وجرار" لنهب المحصول وبيعه لتاجر غلال بمركز منيا القمح.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائقين والتاجر، وبحوزتهم ماكينة الحصاد والجرار الزراعي "بدون لوحات معدنية" المستخدمان في الجريمة، بالإضافة إلى كميات القمح المستولى عليها. وبمواجهة الشركاء، أقروا بعدم علمهم بأن المحصول مسروق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى





3 منظمين و23 مشاركًا.. مفاجآت مثيرة في "حفل أكتوبر": الفتاة تستقطب الشباب





خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام مرتين؟





طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟