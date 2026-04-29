"صحيت لقيت المحصول اختفى".. ضبط بطل فيديو "نهب الأرض الزراعية" بالشرقية

كتب : عاطف مراد

06:18 م 29/04/2026 تعديل في 06:21 م

سقوط المتهم بسرقة محصول القمح بجرار وماكينة حصاد ف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المزارعين من قيام مجهولين بسرقة المحصول من قطعة أرض زراعية ملك أحدهم بنطاق محافظة الشرقية، مما استوجب تحركا أمنيا فوريا لضبط الجناة وإعادة الحقوق لأصحابها.

تفاصيل سرقة محصول القمح واعترافات المتهم بمركز الزقازيق

بالفحص والتحريات الميدانية، تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من مالك الأرض بتضرره من جاره لقيامه بسرقة محصول القمح من أرضه بسبب خلافات سابقة بينهما حول شراء قطعة الأرض. ونجحت القوات في ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته انهار واعترف بارتكاب الواقعة، موضحا استعانته بسائقي "ماكينة حصاد وجرار" لنهب المحصول وبيعه لتاجر غلال بمركز منيا القمح.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائقين والتاجر، وبحوزتهم ماكينة الحصاد والجرار الزراعي "بدون لوحات معدنية" المستخدمان في الجريمة، بالإضافة إلى كميات القمح المستولى عليها. وبمواجهة الشركاء، أقروا بعدم علمهم بأن المحصول مسروق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
كواليس إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة سرقة قمح الشرقية
مسؤول أمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن
الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران
وزير العدل: استحداث إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة في القانون الجديد
