استطلاع: انخفاض التأييد للرئيس الفرنسي إلى 35 بالمئة

باريس - (د ب ا):

انخفضت نسبة التأييد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطتين مئويتين إلى 35٪ ، وفقًا لأحدث استطلاع لمؤسسة إيلاب اجرته لحساب إذاعة راديو كلاسيك وجريدة لي إيكو.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مستقرة عند 30٪.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن استطلاع الرأي شمل 1309 من البالغين عبر الإنترنت في الفترة من 5-6 أكتوبر الجاري ، وبلغ هامش الخطأ مابين 2ر1إلى 7ر2نقطة .