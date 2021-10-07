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إصابة 6 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة طوكيو

08:27 م الخميس 07 أكتوبر 2021
إصابة 6 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة طوكيو

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت مصادر إعلامية يابانية، إصابة 6 أشخاص على الأقل نتيجة الزلزال الذي ضرب العاصمة طوكيو ومحيطها، مستبعدة وقوع "تسونامي" نتيجة للزلزال.

وأشارت المصادر إلى أن 4 أشخاص أصيبوا في محافظة تشيبا الواقعة بمنطقة كانتو.. حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" مساء اليوم الخميس.

وأضافت أن عدة عربات قطار خرجت عن مسارها في فرع في منطقة أداتشي ب‍طوكيو، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وكان زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب اليوم منطقة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في خبر عاجل أن مركز الزلزال كان بمقاطعة "تشيبا" الواقعة شرق العاصمة طوكيو، وكان على عمق 80 كيلو مترًا.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال طوكيو اليابان تسونامي

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