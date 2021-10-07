مصر للطيران: تعليمات جديد للمسافرين لبغداد وأربيل بالعراق

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، وصول تعليمات من السلطات المختصة، بغلق مطاري بغداد وأربيل، إعتبارا من الساعة التاسعة من مساء 9 أكتوبر وحتى الساعة السادسة من صباح يوم 11 أكتوبر، وفقا لتوقيت العراق.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إنه على الركاب الذين لديهم حجوزات على رحلات مصر للطيران إلى بغداد وأربيل خلال هذه الفترة، ضرورة مراجعة مركز اتصالات الشركة علي رقم 1717 داخل مصر ، أو مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر حول العالم.