هل يتم تدريب طلاب الكلية البحرية على جميع الأسلحة؟.. مدير الكلية يُجيب

كتب- محمد سامي:

قال اللواء بحري محمود فوزي، مدير الكلية البحرية، إن طلاب الكلية البحرية لديهم دائمًا تطورات في مناهج العمل والتدريب، مواكبةً لحجم التطور الهائل على الأسلحة داخل القوات البحرية، والتي شهدها المصريون جميعًا.

وأكد فوزي أن الطالب لا بد أن يمر على كل الأسلحة البحرية والمعدات؛ حتى يتعرف على مسرح العمليات الذي سيعمل عليه بعد ذلك.

وأضاف مدير الكلية البحرية، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، علي هامش تخرج الدفعة 72 بحرية، اليوم الإثنين، أن الطلاب يتم تدريبهم في معسكرات داخلية وخارجية، كما يشاركون في التدريبات المشتركة، بالإضافة إلى التدريبات العملية مع الكليات والمعاهد المناظرة داخل وخارج مصر.

وأشار مدير الكلية البحرية إلى أن المناهج البحرية أصبحت تشمل كل المعدات المنضمة حديثُا إلى القوات البحرية، موضحًا أن الكلية شهدت دفعة قوية للتطوير والتحديث، وتم تطبيق أحدث النظم التعليمية وتوفير المحاكيات والنماذج العلمية والمعامل المتخصصة المتقدمة ومساعدات التعليم والقاعات النموذجية للدراسة، ومعامل الحاسب الآلي مع تزويد مكتبة الكلية بالمراجع العلمية البحرية الحديثة واستخدام مشروعات تخرج الطلبة، وقيام الطلبة بعمل نماذج السفن والغواصات والمعدات والأسلحة المستخدمة بالقوات البحرية؛ تطبيقًا لما درسوه بالمناهج النظرية.

وكشف فوزي أن الكلية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية طبقًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة القوات البحرية؛ للوقاية من فيروس كورونا، للتعامل مع أية حالات قد تظهر، قائلاً: "بفضل الله لم نسجل حالة واحدة"، مشيرًا إلى أن الكلية البحرية تستهدف تخريج ضباط بحريين مميزين من خلال انتقاء أفضل العناصر من الطلبة المنطبق عليهم شروط القبول للالتحاق بالكلية، وجلب أفضل العناصر من الضباط للعمل بهيئة تدريس الكلية وتدريبهم على طرق التعليم الحديثة، وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات والمحاكيات لمعايشة الأساليب الحديثة للمعركة البحرية، وإعداد الطالب بدنيًّا وذهنيًّا ونفسيًّا لمواجهة الأخطار والظروف القاسية أثناء العمل بالبحر، والتدريب العملي المستمر على القطع البحرية في المياه الإقليمية والدولية.​