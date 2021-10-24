عواطف الصباح: عودة الطلاب للمدارس بعد انقطاع تحتاج تدريب

قالت عواطف الصباح، استشاري الصحة النفسية، إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها؛ بعد تخفيف قيود كورونا في معظم دول العالم، وهذا الأمر يحتاج إلى استعداد نفسي؛ كون الجميع لفترة طويلة اعتاد على العمل من المنزل.

وأضافت الصباح، أن عودة الطلاب للمدارس بعد فترة انقطاع طويلة، تحتاج إلى نوع من التدريب؛ لأن أبناءنا اعتادوا لسنتين على التواجد بالمنزل، ويجب عدم الضغط عليهم والصبر على بعض تصرفاتهم خصوصا إذا رفضوا أحيانا الذهاب، مؤكدة أن الأمر بمثابة تعويد ابنك شيئا جديدا لأول مرة.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية، أن الأمر للكبار ليس مختلفا، وعليهم تحديث أنفسهم، بأن العالم كان يمر بفترة استثنائية وانتهت، ويجب الابتعاد عن أي أفكار سلبية.

وتابعت الصباح، أن المذاكرة للأبناء يجب عودتها كما كانت قبل كورونا، ولكن تدريجيا، فالضغط المفاجئ الكبير يأتي بنتائج عكسية، مؤكدة أن العالم كله يتجه للتعامل مع كورونا مثل الإنفلونزا، وعليه يجب عودة جميع الأمور لما كانت عليه.

واختتمت استشاري الصحة النفسية، بأن كورونا صار جزءا من حياتنا؛ لذا يجب أن نعتاد على الإجراءات الاحترازية، وعدم إهمالها، خصوصا مع الأبناء.​