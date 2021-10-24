Masrawy logo white

عواطف الصباح: عودة الطلاب للمدارس بعد انقطاع تحتاج تدريب

07:34 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
عواطف الصباح: عودة الطلاب للمدارس بعد انقطاع تحتاج تدريب

عواطف الصباح

قالت عواطف الصباح، استشاري الصحة النفسية، إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها؛ بعد تخفيف قيود كورونا في معظم دول العالم، وهذا الأمر يحتاج إلى استعداد نفسي؛ كون الجميع لفترة طويلة اعتاد على العمل من المنزل.

وأضافت الصباح، أن عودة الطلاب للمدارس بعد فترة انقطاع طويلة، تحتاج إلى نوع من التدريب؛ لأن أبناءنا اعتادوا لسنتين على التواجد بالمنزل، ويجب عدم الضغط عليهم والصبر على بعض تصرفاتهم خصوصا إذا رفضوا أحيانا الذهاب، مؤكدة أن الأمر بمثابة تعويد ابنك شيئا جديدا لأول مرة.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية، أن الأمر للكبار ليس مختلفا، وعليهم تحديث أنفسهم، بأن العالم كان يمر بفترة استثنائية وانتهت، ويجب الابتعاد عن أي أفكار سلبية.

وتابعت الصباح، أن المذاكرة للأبناء يجب عودتها كما كانت قبل كورونا، ولكن تدريجيا، فالضغط المفاجئ الكبير يأتي بنتائج عكسية، مؤكدة أن العالم كله يتجه للتعامل مع كورونا مثل الإنفلونزا، وعليه يجب عودة جميع الأمور لما كانت عليه.

واختتمت استشاري الصحة النفسية، بأن كورونا صار جزءا من حياتنا؛ لذا يجب أن نعتاد على الإجراءات الاحترازية، وعدم إهمالها، خصوصا مع الأبناء.​

عواطف الصباح طلاب المدارس فيروس كورونا تخفيف قيود كورونا

الخبر التالى:

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي بين حكومتي مصر وقبرص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة: تحذير للمتعافين.. وزيادة الوفيات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا