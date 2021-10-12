لها نفس حرارة الشمس.. تفاصيل ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة بعد قليل

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة تحدث بعد غروب الشمس ببضعة ساعات، الثلاثاء، وهي نجم يومض باللونين الأخضر والأحمر تشاهد بالعين المجردة.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذلك النجم هو "العيوق" ولو كان الإنسان قادرًا على السفر إلى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبًا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر و أسطع من الشمس.

وتابعت الجمعية:"العيوق يومض بالأحمر والأخضر عندما يكون مخفضا نحو الأفق، لأن ضوئه يجب أن يعبر من خلال الغلاف الجوي حول الأرض قبل أن يصل الى أعيننا ولذلك عندما يكون جسم منخفضا في السماء فنحن ننظر إليه خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس".

وأشارت إلى أنه بعد ان يرتفع النجم في قبة السماء سيختفي الوميض الأحمر والأخضر، ويرجع السبب في أن تلك الألوان ملاحظة مع نجم العيوق لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس ألمع نجم في سماء الأرض.

وأضافت: ولرصد النجم يتم النظر نحو الأفق الشمالي الشرقي بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وسوف يظهر نجم العيوق بالألوان وعند منتصف الليل بعد أن يكون مرتفعا سوف يظهر لونه الذهبي.